Come racconta La Gazzetta dello Sport, il campionato 2020-21 è destinato a essere condizionato dal covid ben più di quanto si potesse immaginare: nei 74 giorni trascorsi dal via datato 19 settembre, ci sono stati 107 giocatori positivi e 239 indisponibilità tra partite di campionato e coppe europee. L'Inter è la squadra che ha sommato più assenze causa virus: 28. E la Juve? "E’ abbastanza curioso che la partita della discordia, il famoso Juve-Napoli del 3-0 a tavolino, abbia coinvolto due club non particolarmente colpiti: Pirlo ha perso quasi in contemporanea Ronaldo e McKennie, Gattuso finora ha dovuto rinunciare solo a quattro elementi. La Lazio, invece, ha fatto a meno di tanti titolari: Immobile, Strakosha, Luis Alberto, Milinkovic, Leiva, Lazzari".