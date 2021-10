La Juventus domani alle 18:30 riceverà il Sassuolo per la 10^ giornata di Serie A. Un turno infrasettimanale che nel frattempo è cominciato con due importanti sfide salvezza: il pari ligure tra Spezia e Genoa e la vittoria-ribaltone all'ultimo secondo della Salernitana sul campo del Venezia.Mentre stasera, a San Siro, è il turno del Milan che ospita il Torino di Juric. I rossoneri sono pienamente in corsa per lo scudetto, a pari punti col Napoli capolista.