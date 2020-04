Nell’edizione odierna, La Gazzetta dello Sport fa il punto sul luogo in cui le squadre andranno in ritiro per la ripresa degli allenamenti. Già, perché il protocollo stilato ieri dal comitato scientifico federale si rifà al modello della preparazione estiva. Le squadre si raduneranno nei rispettivi impianti sportivi, dove si alleneranno per almeno quattro settimane. Tutto dovrà essere sanificato, hotel, spogliatoi, palestre e tutto il centro sportivo nel complesso. Per quanto riguarda la Juventus, non ci sono assolutamente problemi logistici e di spazio per questo tipo di soluzione. Come riporta il quotidiano, la Continassa conta quattro campi di allenamento e il J Hotel è dotato di 138 camere, largamente sufficienti per squadra e staff.