Il quarto posto in campionato potrebbe non bastare per partecipare alla prossima Champions League. Incredibile ma vero, una combinazione infatti causerebbe questo scenario. Il numero massimo di squadre per nazione che possono qualificarsi infatti sono 5. Se un'italiana vincesse l'Europa League e la Champions ma allo stesso tempo non fossero nelle prime quattro posizioni infatti, in Champions andrebbero le prime tre in classifica più le vincenti dei due trofei.