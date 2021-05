In Lega è argomento di discussione la possibile riforma della Serie A. Nella giornata di ieri si è svolta l’assemblea del presidente, che hanno parlato della possibile riduzione del numero di squadre della competizione da 20 a 18, con due retrocessioni. Stando a quanto riporta La Repubblica, però, Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato una proposta che avrebbe creato scalpore: una Serie A ristretta, a sole 16 squadre con una retrocessione. Di fatto una sorta di Superlega, che farebbe diventare il nostro campionato un torneo di difficile acceso. La proposta, per l’appunto, non sarebbe stata gradita dai presidenti, eccezion fatta per Claudio Lotito.