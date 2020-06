Sergio Sylvestre (foto Ansa) è stato travolto dalle polemiche dopo aver cantato l'inno Nazionale prima di Napoli-Juve. Il cantante ha utilizzato la sua pagina Instagram per inviare un messaggio video ai suoi fan e non solo."Non sono mai stato così emozionato in vita mia, è stata una cosa incredibile. Vedere uno stadio così vuoto e sentire l'eco che si è creato mi ha bloccato, mi ha fatto venire una grande tristezza. Sono una persona molto sensibile e queste cose mi coinvolgono molto quando vado sul palco. Ma non mi sono dimenticato le parole...".