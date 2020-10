Sergio Ramos non rinnova con il Real Madrid, la Juve ci prova. Lo riporta El Chiringuito Tv, che racconta di un'offerta già fatta a parametro zero. In scadenza a giugno 2021, da gennaio può firmare con un nuovo club: con un ingaggio da 11,7 milioni di euro netti a stagione, SR4 è il secondo più pagato della rosa alle spalle di Eden Hazard. Uno stipendio che, alla Juventus, vorrebbe Dybala e percepisce, comprensivo di bonus, Matthijs de Ligt. Un ingaggio che la Juve potrebbe garantirgli.