Sergio Ramos è pronto a dire addio al Real Madrid. Tutto vero secondo la stampa spagnola, che riporta come le Merengues si siano ormai rassegnate a perdere il difensore spagnolo a parametro zero. Il contratto dell'ex Siviglia infatti è in scadenza a fine stagione, e tra i club che si sono interessati a lui c'è anche la Juventus. L'operazione è complicata e la concorrenza del Psg è forte, ma l'ultima proposta di rinnovo respinta fa sognare i bianconeri.