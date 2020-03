E' ancora in bilico il futuro di Sergio Ramos al Real Madrid. Il difensore spagnolo, capitano dei Blancos, non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto, in scadenza il 30 giugno del 2021, quindi tra poco più di un anno. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset la Juve starebbe osservando attentamente la situazione, pronta ad andare all'assalto del centrale iberico. L'affondo decisivo potrebbe arrivare qualora Leonardo Bonucci dovesse andare via, con le due formazioni di Manchester, City (su indicazione di Guardiola) e United, molto interessate.