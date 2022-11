Il centrale del Psg Sergio Ramos ha parlato della Juventus nella conferenza stampa che si è svolta quest'oggi alla vigilia del match di Champions in programma domani sera all'Allianz Stadium.'La Juve è sempre stata un club competitivo, lo dice la storia. Nel calcio ci sono momenti imprevedibili, non si può sempre vincere. Ora il calcio è un gioco più fisico ed è più difficile vincere. Ma la Juve resta una grande squadra, molto competitiva. Purtroppo anche le assenze susseguite non hanno aiutato'.