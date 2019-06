Un matrimonio da star assoluta. Sergio Ramos oggi sposa la sua Pilar Rubio, bellissima giornalista spagnola, nella Cattedrale di Siviglia. Una cerimonia per cui non si è badato a spese, ne ai convenevoli: 500 invitati (tra i quali Florentino Perez, Zidane, Modrid, Piqué, Busquets, Raul, Hierro, il Fenomeno Ronaldo, Roberto Carlos e Beckham con Victoria) per un matrimonio vietato ai minorenni e ai telefoni cellulari, con gli invitati che - al fine di evitare imbucati - devono tatuarsi sulla pelle un unicorno ricevuto con la partecipazione per evitare che qualche curioso riesca a imbucarsi all'evento. Durante i festeggiamenti, poi, si esibirà anche il gruppo rock preferito della sposa: gli AC/DC, ingaggiati per un milione di euro. A questa cerimonia, però, non prenderà parte Cristiano Ronaldo, partito direzione Grecia con la famiglia, dato che - dicono i media spagnoli - il capitano del Real Madrid ha deciso di non invitarlo al "matrimonio dell'anno".