Le voci su un possibile addio dialhanno infiammato il calciomercato europeo. Come vi abbiamo anticipato su ilBiancoNero.com , anche la Juventus si è mossa, con alcuni sondaggi esplorativi per il capitano dei Blancos.- Secondo quanto riporta ABC in Spagna, Ramos sta davvero forzando la mano con il Real, minacciando di cambiare aria dal prossimo 30 giugno. L’obiettivo del difensore sarebbe quello diFlorentino, da parte sua,. Parti distanti, tutto può succedere al Bernabéu.