Il Real Madrid ha svelato la nuova maglia, ma in copertina non c'è Sergio Ramos. In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore dopo l'addio di Zinedine Zidane, le Merengues annunciano il nuovo look: maglia bianca, ovviamente, con sponsor e stripes blu e parte del colletto arancione, così come parte del giromanica. Con un dettaglio che non è passato inosservato: nelle foto manca Sergio Ramos, capitano del Real, in scadenza di contratto col club blanco.