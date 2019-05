Sergio Ramos e il Real Madrid sono entrati in rotta di collisione, proprio come accaduto un anno fa con Cristiano Ronaldo. Il duro faccia a faccia andato in scena negli spogliatoi del Bernabeu dopo la sconfitta con l'Ajax in Champions League tra il difensore spagnolo e Florentino Perez ha lasciato scorie pesanti in casa Real tanto che il capitano, ora, vorrebbe andarsene. Come riferisce Jugones, tuttavia, la risposta del club è stata secca: "Non puoi andartene". Oltre alla Juve Ramos interessa anche a Man United, Liverpool e ad alcuni club cinesi.