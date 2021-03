Dopo le critiche ricevute per l'eliminazione dalla Champions, a difendere l'amico Cristiano Ronaldo è 'sceso in campo' il difensore del Real Madrid Sergio Ramos, ex compagno del portoghese: "E' sempre sotto i riflettori perché è il fiore all'occhiello della Juve, ma è abituato a queste situazioni - ha detto nel corso della conferenza stampa di presentazione della sua docu-serie - Anche a Madrid quando andavamo male succedeva la stessa cosa: se la prendono con il capitano, con l'allenatore e con la stella della squadra. In Champions può succedere di tutto e qualsiasi squadra può uscire. E' successo anche al Barcellona, speriamo non a noi".