Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sergio Ramos sembra sempre più vicino al Paris Saint Germain. Il motivo? Si è creata tensione tra Sergio Ramos e il presidente Florentino Perez, che lo rimprovera di non capire il momento di crisi generale. Crisi che ora è nei rapporti tra le parti, e dovrebbe a questo punto agevolare l'arrivo a Paraigi. Per Radio Onda Cero, il club francese ha presentato al centrale una proposta da 15 milioni di euro netti a stagione, per un accordo fino al 2024. Si aspetta una risposta da parte del difensore. Che potrebbe essere poi raggiunto da Leo Messi a fine anno...