Quattro opzioni per il futuro. Sergio Ramos dirà addio al Real Madrid dopo 16 anni di onorato servizio. In attesa della conferenza stampa di saluto, l'ormai ex capitano sonda le varie opzioni ed è pronto a scegliere. Come riporta As, ci sono quattro club già pronti: Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United e Siviglia. E la Juve? C'era nei mesi scorsi, ma ora non è stata nominata dal quotidiano spagnolo...