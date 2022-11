Le parole dia Sky Sport:"Credo che l'anno scorso sia stato complicato per me, è stato un anno in cui ho fatto fatica ad adattarmi alla nuova squadra e alla nuova città. Ho avuto una lesione muscolare che non mi ha permesso di rendere al massimo livello, ma non è cambiato niente nella mia quotidianità. Nel finale ho dimostrato che il lavoro, gli sforzi e il sacrificio ti ricompensano. Fortunatamente quest'anno mi sto divertendo molto, mostrando un buon livello e giocando tutte le partite. Sono molto felice di restituire un po' la fiducia che la società ha riposto in me in questi due anni. Quindi sono contento, con la voglia di fare una grande stagione. Credo che siamo sulla strada giusta"