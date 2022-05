Sergio Oliveira si gioca molto, moltissimo. Con l'assenza di Mkhitaryan e il cattivo stato di forma di Veretout sarà quasi certamente il portoghese a prendere le chiavi del centrocampo contro il Leicester. E va a caccia di una serata come quella di Champions contro la Juventus, scrive calciomercato.com. Che prosegue: "Dopo l’impatto positivo nelle prime uscite è arrivata qualche bocciatura. Il suo ritmo non sempre si adegua al tipo di gioco della Roma, ma con 3 gol e due assist è risultato più decisivo di altri. Non così tanto da convincere (ancora) Tiago Pinto a versare 13 milioni nelle casse del Porto per il riscatto a giugno. Il gm giallorosso punta a un forte sconto (di circa 5 milioni) o a un dilazione considerata anche l’età del giocatore e la necessità del club portoghese di cederlo".