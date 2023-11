L'ex difensore della Juve, Sergio Brio, ha rilasciato un'intervista alla Stampa: "Siamo nella restaurazione. Inter e Juve, le prime due della classifica, hanno preso solo 6 gol a testa e questo conferma una vecchia regola: le partite e i campionati si vincono subendo meno reti possibili"."Hanno stupito anche me, però se la Juve è imbattuta da 540 minuti i meriti sono davvero di tutti. A Coverciano insegnano che il primo difensore è l’attaccante e questa Juve mi piace davvero tanto. E’ una squadra affamata e vogliosa, dove emerge lo spirito di abnegazione: tutti stanno sempre sul pezzo e lasciano davvero pochi spazi, raddoppiando e anche triplicando quando serve. E’ difficile giocare contro la Juve e questo fa la differenza"."Sta ottenendo il massimo da una squadra che ha buoni giocatori, ma non ottimi come l’Inter. In più sta cercando di raddrizzare la barca dopo tutto quello che è successo e non piange per i problemi che ha dovuto affrontare dentro e fuori il campo. Il suo lavoro è evidente e in linea con lo spirito della Juve"."L’Inter è favorita e molto più attrezzata, però la Juve è a soli 2 punti e sta prendendo fiducia. Ora mi sembra l’unica in grado di poter fermare i nerazzurri, che hanno una panchina d’altissimo livello, e non fare le coppe sarà un vantaggio in primavera".