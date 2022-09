, a Radio Bianconera, parla così di Allegri: “É un allenatore che ha fatto cose strepitose nel proprio passato, ma adesso è chiamato a non sbagliare alcuna scelta, né quando mette i giocatori in campo né tantomeno nel suo rapporto con gli stessi, credo che il dialogo tra le parti possa fare solo bene. Giochista o risultatista? Non mi schiero da nessuna delle due parti, per me l'allenatore bravo è quello che sa far rendere al 100% i giocatori che ha, per cui il tipo di gioco che esprimerà la squadra dipenderà dai suoi effettivi”.