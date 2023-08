"Siamo sicuri che questo contrasto su Chiesa non fosse rigore?". E' la domanda che si fa - pubblicamente - Aldo. Ma l'ex attaccante di Juve, Inter e Milan non è il solo, anzi, e nonostante si stia parlando solo del rigore negato al Bologna ribadisce: "Opinione personale quindi opinabile: per era rigore sia l’affossamento di Chiesa nel primo tempo che il fallo di Iling-Junior su Ndoye nel secondo tempo".