Al Corriere della Sera, Aldo Serena ha parlato della situazione dei bianconeri, andando a consigliare in maniera particolare Maurizio Sarri: "Fossi in Sarri per il momento sospenderei i discorsi sul gioco e punterei sul talento di Ronaldo e Dybala che stanno bene e sono decisivi. Con il Lione la Juve può ribaltare l’andata".