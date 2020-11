Di Juve e Milan è stato attaccante tra gli anni Ottanta e i primi del Novanta e Aldo Serena, nell'intervista concessa a La Repubblica, parla dello straordinario inizio di stagione di Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, trascinatori delle rispettive squadre a dispetto delle carte di identità.



MARZIANI - "Ai miei tempi, per un attaccante era impensabile una simile longevità. Eravamo molto meno atleti rispetto ai giocatori di oggi. La nuova medicina, una chirurgia meno invasiva, lo studio dell’alimentazione, la preparazione personalizzata e un approccio più scientifico allo sport hanno allungato molto le carriere. Parliamo comunque di due marziani", dice Serena. Che evidenzia tuttavia come sia cambiato il comportamento dei difensori negli anni: "Noi venivamo marcati a uomo: se saltavi il difensore, avevi una prateria davanti. Però saltarlo era molto più difficile. Con la tattica a uomo, non credo che Ibra avrebbe segnato il suo primo meraviglioso gol al San Paolo, perché lo stopper lo avrebbe spinto in anticipo, gli avrebbe sporcato l’azione, lo avrebbe pressato prima dell’arrivo della palla. A volte sembra che i difensori siano un po’ bloccati, forse dagli occhi del Var, e assai meno concentrati: questo dipende, secondo me, dall’assenza di pubblico".