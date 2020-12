Per alcuni l’8 di dicembre non è solo la festa dell’Immacolata, ma anche un ricordo più pagano: Juventus-Argentinos Junior, Coppa Intercontinentale a Tokyo". A ricordarlo è l'ex centravanti bianconero Aldo Serena, che ha voluto ricordare quella vittoria di 35 anni fa in modo originale, dedicando un aggettivo per ogni compagno di squadra: "Semiserio, opinabile, interpretabile". Si parte!



Tacconi - Il più naif



Favero - Il più ingenuo



Cabrini - Il più bello



Bonini - Il più generoso



Brio - Il più amabile permaloso



Scirea - Il più buono



Mauro - Il più para...furbo



Manfredonia - Il più socialmente elevato



Serena - Il più "dalla cintola in su"



Platini - Il più bravo



Laudrup - Il più dotato