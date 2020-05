Aldo Serena ha parlato alla Gazzetta dello Sport commentando le voci che avvicinano Paul Pogba all’Inter: “È vero che lì la crescita di Paul si è un po’ fermata rispetto agli anni juventini, ma è un giocatore di altissimo livello, che unisce potenza e qualità. È nel pieno della carriera, a 27 anni può dare tantissimo e se trova l’allenatore giusto, e Conte per me lo è, potrà tornare a essere decisivo. Sotto il profilo tecnico dico che la squadra che può prenderlo fa un vero affare. Certo, poi c’è il discorso dell’ingaggio… Lui uomo scudetto? Non lo so, anche perché mi aspetto un mercato di alto livello anche per la Juve. Però sono sicuro che con il francese in squadra Conte farebbe un bel salto in avanti".