Aldo Serena, ex attaccante tra le altre della Juventus, ha parlato sulle pagine de Il Corriere Torino del possibile arrivo di Romelu Lukaku in bianconero: "Sarebbe giusto chiedere un parere a Cristiano Ronaldo. È lui che ha le chiavi dell’attacco. Sarri ha detto di voler tenere CR7 a sinistra. E allora serve un’altra punta abile a integrarsi con lui. Lukaku l’ho visto sempre schierato al centro, ma è un attaccante generoso che all’occorrenza può anche cambiare posizione. Per quanto mi riguarda non scarterei a priori un giocatore tecnico come Higuain. Secondo me Lukaku escluderebbe Icardi, che non mi sembra molto compatibile con Ronaldo. Detto questo, ci sono dei momenti come questo in cui la palla alta diventa una valida scorciatoia per beffare le difese schierate. L’eccezione che conferma la regola è l’Ajax, con il suo fraseggio fitto e stretto".