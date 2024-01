Aldosulle colonne di Libero ha commentato la lotta Scudetto tra Inter e Juventus. Queste le sue parole:"Vlahovic e Lautaro? Sono i due giocatori che finalizzano, quelli che decidono, anche se allargherei il discorso. Reparto per reparto, la lettura è questa: l’Inter ha un centrocampo eccezionale, tra i migliori d’Europa. La Juventus no. Allora, come calciano di destro darei nove a Lautaro e sei a Vlahovic. Di sinistro? Sette all’interista e nove al serbo della Juve".