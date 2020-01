Aldo Serena, ex attaccante di Juventus, Inter, Milan e Torino, ha parlato a Il Corriere dello Sport, analizzando il rendimento del tridente messo in campo da Sarri contro il Napoli: "Fin qui hanno giocato fin troppo poco insieme, io credo che il tridente Ronaldo, Higuain e Dybala possa essere schierato anche nelle grandi occasioni. La Juve ha la struttura per soste-nerli, è evidente che poi ognuno debba compiere un piccolo sacrificio ma fin qui soprattutto Higuain e Dybala hanno dimostrato di avere la giusta attitudine. Le sconfitte incidenti di percorso? Credo di sì, contro il Napo-li tutta la Juve ha giocato male, la colpa non è di sicuro solo degli attaccanti".