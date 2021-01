Aldo Serena, ex di Juventus e Inter, è intervenuto dalle colonne del QS per parlare del big match di domani sera. Questo uno stralcio delle sue parole: "Le assenze potrebbero fare la differenza. La Juve ne ha almeno 4 di alto livello, all?inter manca solo D'Ambrosio. In una sfida come questa, con Lukaku da affrontare, si sentirà la mancanza di de Ligt. L'Inter è una squadra che si applica molto ed è diligente perché tutti cercano di seguire le indicazioni dell'allenatore. manca un po' di libertà e il vivere la partita con un pizzico di allegria".