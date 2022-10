Aldo, a DAZN, ha parlato così di: "Vlahovic capocannoniere? Credo non sia tagliato fuori, in un momento difficile ha saputo raggranellare un gruzzolo di gol. Credo che la Juve giocherà meglio rispetto a quanto fatto finora, ha avuto pochi palloni per poter essere messo davanti alla porta. Il momento della Juve non è positivo, restare insieme non credo possa far bene. Cosa sta succedendo a Torino? Con Sarri e Pirlo si è tentata una strada nuova, Allegri è un gestore, non è un fautore di gioco moderno e offensivo. Bravissimo gestore che sa come far rendere al meglio i propri giocatori. Ha campioni? Credo che la squadra sia di ottimo livello. E' impaurita, sotto pressione. Vlahovic è uno dei più forti attaccanti, ma se il pallone arriva tardi e alla Fiorentina calciava 4-5 volte in porta, ecco che tutta l'organizzazione della Juve non va a sfruttare gli attaccanti".