L'ex attaccante della Juve Aldo Serena parla a Il Corriere di Torino del ballottaggio Dzeko-Suarez per l'attacco bianconero: "Edin lo vedo molto bene in un contesto come quello bianconero: Ronaldo avrebbe in lui la spalla su cui appoggiarsi. Il giallorosso è un giocatore intelligente, che sa muoversi in relazione ai compagni di reparto. Oltre alle caratteristiche tecniche, poi, ha grandi motivazioni visto che è da un po’ di anni che non vince niente. Dzeko gioca con e per la squadra, è abilissimo a dialogare con i compagni, Suarez è più dirompente e più abile a trovare il gol. Milik, che fino a poco tempo fa era il candidato principale per i bianconeri, è molto più giovane degli altri due, ma Dzeko ha più visione di gioco e dà maggiori garanzie".