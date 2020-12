Aldo Serena, ex calciatore sia bianconero che granata e oggi opinionista, attraverso il proprio profilo Twitter, ha analizzato il Derby della Mole tra Juventus e Torino di ieri sera, terminato con il risultato di 2 a 1 in rimonta per la Vecchia Signora, queste le sue parole: "Juve brutta che vince con la testa. Ottimo Chiesa. McKennie si è conquistato la titolarità a Barcellona. Per il Toro a questo punto non è solo sfortuna. Manca la continuità e l’attenzione per tutti i 90. Sirigu dentro alla porta nei due goal".