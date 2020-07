Aldo Serena è il vero uomo dei derby. Ha giocato per Milan e Inter, Toro e Juve. Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante ripercorre i suoi ricordi dei derby della Mole in bianconero e granata: "I tifosi del Toro fin dal ritiro estivo vanno in fibrillazione pensando al derby, sempre tra i principali obiettivi. Quando ci ho giocato io, il Toro era tra le migliori squadre italiane e il popolo grana mi chiedeva espressamente di vincere il derby e segnare. Negli ani '80, col Toro competitivo la tensione pre-derby s'era alzata anche in Casa Agnelli. Quando arrivai alla Juve il presidente Giampiero Boniperti definì il derby 'una piacevole scocciatura sempre rischiosa'".



JUVE - "L'ambiente bianconero mi ha accolto con entusiasmo senza farmi pesare i trascorsi al Toro. Ero felicemente approdato alla Juve per sostituire il leggendario Paolo Rossi. Invece i tifosi del Torino era meglio non incontrarli. Il passaggio diretto alla Juve non l'hanno digerito. Erano arrabbiati, delusi e tutto s'era trasformato in una rabbia che dopo tanti anni non s'è mitigata. Per loro poco conta che a girarmi alla Juve sia stata l'Inter". DERBY DEL PASSATO - "Quando ero al Toro mi marcava in prevalenza Brio. Io cercavo anche di depistarlo andando fuori dall'area facendolo girare largo. Durante l'appartenenza alla Juve ho avuto scontri duri con molti difensori granata, soprattutto con Paolo Beruatto, sebbene fossimo amici. Una volta, quando ancora eravamo nel tunnel che immette al campo del Comunale, a pochi secondi dall'entrata mi ha messo i tacchetti sul polpaccio: 'Questo è niente in confronto a ciò che ti farò dopo', mi disse sorridendo. Platini? Uno dei due più grandi campioni che ho avuto come compagni di squadra, l'altro è stato Van Basten nel Milan. Più Ronaldo o Higuain? Nessuno dei due, potevo essere Mandzukic".