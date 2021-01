A Quotidiano.net, Aldo Serena ha parlato di Inter-Juve: "La Juventus gioca un calcio più offensivo dell’Inter, le manca però un equilibrio costante. Conte ha fatto una modifica nell’atteggiamento in campo, la squadra è prevalentemente brava a chiudersi e ripartire. Bisognerà capire quanto i bianconeri riusciranno a restare equilibrati e quanto l’Inter sarà brava a colpire in contropiede. Cosa farà la differenza? Intanto le assenze. La Juventus ne ha almeno quattro di livello, l’Inter solo D’Ambrosio. Credo che in una sfida come questa, dovendo affrontare Lukaku, la mancanza di uno come De Ligt si possa sentire".