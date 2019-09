L'ex attaccante della Juventus Aldo Serena ha parlato della corsa scudetto ai microfoni di Leggo: "Non c'è solo la Juventus, penso che l'Inter sia la vera antagonista. Occhio anche al Napoli però, che si è rinforzato rispetto alla stagione scorsa. La Champions? Atletico Madrid e Bayer Leverkusen non sono tra i top club in Europa, ma non bisogna sottovalutarle. I bianconeri devono fare loro le idee di Sarri il prima possibile, uscire dal girone sarebe una brutta botta".