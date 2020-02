Da ex colpitore di testa, volevo dire che il calcio è si uno sport di contatto,ma quando sei in alto,basta una spinta leggera nel momento giusto per non farti prendere il pallone. Quella di Gabriel Jesus su Ramos e quella di Denayer su Ronaldo sono falli, sempre. — Aldo Serena (@Aldito11) February 27, 2020

L'ex giocatore dell'Inter e commentatore sportivo,ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Lione in Champions League. Per lui non c'è nessun dubbio: ilera da punire con il calcio di rigore. Ecco il suo tweet: "Da ex colpitore di testa, volevo dire che il calcio è si uno sport di contatto,ma quando sei in alto,basta una spinta leggera nel momento giusto per non farti prendere il pallone. Quella di Gabriel Jesus su Ramos e quella di Denayer su Ronaldo sono falli, sempre".