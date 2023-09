Aldoa Tuttosport ha parlato di Federico. Le sue parole;"L’evoluzione a seconda punta funziona, mi intrigava già prima e mi convince pienamente ora. Mi pare che l’azzurro abbia imboccato definitivamente il viatico dell’attaccante. Giocare vicino alla porta ti cambia, perché diventi dipendente dal gol. E allora tendi ad avvicinarti il più possibile all’area, aumenti la tua convinzione quando si presenta l’occasione di tirare in porta. La soglia dei 16 gol stagionali? Mi sembra del tutto verosimile. E sono d’accordo con Allegri che il giocatore debba arrivare fino a lì. Nel corso di una partita è in grado di gestirsi e di allargarsi all’occorrenza, come capiterà ancor più di frequente in Nazionale dove Spalletti adotta un modulo diverso, ma Chiesa deve giocare per fare gol, ne ha le caratteristiche".