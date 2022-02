L'Under 23 bianconera scende in campo per la sfida di campionato contro il Seregno. Calcio d'inizio alle 14.30.



LE FORMAZIONI UFFICIALI.



Seregno: Tozzo, Galeotafiore, Cocco, Rossi, Marino, Vitale, Iurato, Gemignani, Invernizzi, Uyi, Gomes



A disposizione: Lupu, Mandorlini, Signorile, Cortesi, Aga, Solcia, Jimenez, Bartolotta, Balzano, Pani, Cerbara, Dell’Agnello.



Juventus U23 (4-2-3-1): Israel; Barbieri, Poli, Riccio, Anzolin; Zuelli, Leone; Sekulov, Miretti, Iocolano; Brighenti.



A disposizione: Ratti, Siano, Stramaccioni, Verducci, Boloca, Compagnon, Sersanti, Palumbo, Barrenechea, Cudrig, Pecorino, Lipari.



31' - Ancora Seregno con Vitale che serve Cocco che calcia a incrociare ma è bravo Israel nella risposta in due tempi



29' - Raddoppia il Seregno con un pasticcio della difesa bianconera, l'occasione è sui piedi di Gomes che non sbaglia



15' - Squillo Juve con Anzolin che calcia verso la porta del Seregno con la difesa costretta a rifugiarsi in angolo



3' - Vantaggio del Seregno con Vitale che supera Israel



1' - calcio d'inizio del match