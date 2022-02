1







di Miriana Cardinale

Nonostante i dieci punti di distacco in classifica il Seregno pareggia contro la Juventus Under 23. I bianconeri agguantano in extremis il pareggio con le reti prima di Cudrig e poi di Pecorino. Una grande prestazione di Miretti. Questi i nostri voti:



ISRAEL 5 - Forse distratto in occasione della rete del vantaggio del Seregno con Vitale.



BARBIERI 6 - Tanta corsa, ma forse qualche errore di troppo. Dal 82' Palumbo S.V.



POLI 5,5 - Qualche svista di troppo e sarebbe potuta costare cara.



RICCIO 6 - Partita di quantità, ci mette impegno, prestazione sufficiente.



ANZOLIN 5,5 - Poco preciso, sia in fase offensiva che difensiva, potrebbe fare di meglio. Anche poco attento negli interventi in chiusura.



ZUELLI 6 - Cerca di dettare i tempi di gioco, prestazione sufficiente. Dal 46' Pecorino 7 trascina i bianconeri per riuscire ad agguantare il pareggio, grande prestazione.



LEONE 6 - Cerca di dare qualità al gioco. Dal 57' Barrenechea 6 - rientra in campo dopo la lesione del crociato rimediata a maggio.



SEKULOV 6 - Parte forte e mette subito in mostra la grande intesa con i compagni, poi si spegne. Dal 58' Cudrig 7 - Migliore in campo. Con la sua rete riapre la partita e poi sfiora il raddoppio personale in occasione del gol di Pecorino.



MIRETTI 7 - Uno dei migliori. Prova in ogni modo a trascinare i compagni, tanta corsa e grinta.



IOCOLANO 5 - Ci prova ma non riesce mai ad essere particolarmente incisivo. Dal 46' Compagnon 6,5 entra e mette decisamente più brio alla manovra offensiva.



BRIGHENTI 6,5 - Lavora tanto spalle alla porta, manca il gol.



All. ZAULI 6,5 - Riesce a pareggiare la partita grazie ai cambi. La sconfitta sarebbe stata immeritata nonostante l'inizio shock.