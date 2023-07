Federica Cappelletti è la nuova presidente della Lega Serie A femminile e ha fatto il punto su quelle che saranno le prossime mosse ai microfoni de Il Corriere della Sera.SUL CALCIO FEMMINILE - 'Con un’autonomia sostenibile della Serie A, il coinvolgimento dei club, la piena applicazione dell’apprendistato (riconosciuto per legge nel 2021), il riconoscimento da parte del Governo dell’avviamento al professionismo (che prevede sgravi fiscali per i contratti alle giovani atlete), la crescita dei vivai, una maggiore visibilità e, quindi, introiti più alti da distribuire alle società. La prossima sarà una stagione di passaggio importante: ci aspetta un lavoro enorme'.SPONSOR E DIRITTI TV – 'Saremo presto in grado di comunicare novità'.