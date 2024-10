Dusan Vlahovic non convocato dalla Serbia: il motivo



Serbia, l'elenco dei convocati

Il CT della Serbiaha diramato poco fa le convocazioni per le sfide contro Svizzera e Spagna di Nations League. Nell'elenco non figura il nome di Dusannonostante i quattro goal messi a segno con la maglia della Juventus nelle ultime due gare. Quale potrebbe essere il motivo?Dusan potrebbe "pagare" la mancata risposta alla convocazione di settembre per "motivi familiari". Questo è ciò che potrebbe celarsi dietro la scelta del CT, ma al momento non c'è una risposta ufficiale.Portieri: Predrag Rajković, Vanja Milinković-Savić, Aleksandar Jovanović;Difensori: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Jan Karlo Simić, Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković.Centrocampisti: Saša Lukić, Ivan Ilić, Saša Zdjelar, Nemanja Maksimović, Lazar Samardžić, Andrija Živković, Marko Grujić, Nikola Čumić, Dejan Zukić, Aleksandar Ćirković, Andrija Maksimović, Veljko Birmančević.Attaccanti: Aleksandar Mitrović, Luka Jović, Dejan Joveljić, Mihailo Ivanović.





