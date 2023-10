Il ct della Serbia, Dragan Stojkovic, ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro Ungheria (14 ottobre) ed Albania (16 ottobre). C'è Filip Kostic ma l'attenzione era tutta rivolta alla decisione su Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juve è stato convocato nonostante sia al momento indisponibile per la lombalgia di cui soffre da qualche settimana. Vlahovic dopo la trasferta contro l'Atalanta, salterà anche il derby con il Torino in programma domani. Resta da capire se il giocatore risponderà alla chiamata o rimarrà alla Continassa per recuperare.