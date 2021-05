Un bottino di 35 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, per un totale di 108 punti in classifica. In questo modo la Stella Rossa ha vinto il suo quarto campionato serbo consecutivo. Un record invidiabile quello di mister Dejan Stankovic, che in questo modo "supera" il famoso record in Serie A italiana di 102 punti messo a segno da Antonio Conte con la sua ultima Juventus, quella della stagione 2013-2014. Stankovic è un allenatore di cui molto probabilmente si sentirà parlare nei prossimi anni. Conte ha appena vinto lo scudetto con l'Inter.