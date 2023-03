Il CT della Serbiaha parlato così di Dusane della doppietta in nazionale: "Conosciamo le qualità di Vlahović. Avevamo previsto che il Montenegro avrebbe giocato con tre stopper ed è per questo che abbiamo scelto solo Mitrović. Per un centravanti è molto importante segnare gol. Lavora molto per la squadra, ma alla fine è sempre concentrato sul gol. Era meglio averlo per 45 minuti in questa partita, che per tutti i 90".