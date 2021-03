Italia ma non solo nella seconda giornata delle gare di qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar. Come sono andati gli altri juventini impegnati con le proprie nazionali?



ADRIEN RABIOT - Il centrocampista bianconero è entrato nell'ultima mezz'ora nella vittoria per 2-0 della sua Francia contro il Kazakistan. Rabiot è stato inserito a risultato già acquisito grazie alla rete di Dembelé e dell'autogol di Malyj. Curiosità: Rabiot è entrato al posto di Paul Pogba, osservato speciale della Juventus per il mercato estivo così come Griezmann, che ha giocato per un'ora da trequartista nel 4-2-3-1 dell'ex juventino Deschamps.



ALVARO MORATA - Vittoria col brivido per Alvaro Morata contro la Georgia. La Spagna è andata sotto nel primo tempo grazie a una rete del centrocampista del Rubin Kazan Kvaratskhelia, ribaltando poi la gara nella ripresa con i gol di Ferran Torres e Dani Olmo (ex obiettivo del Milan) al 92'. Morata ha giocato tutta la partita al centro dell'attacco nel 4-3-3 di Luis Enrique, senza entrare direttamente nelle due reti spagnole.



LEONARDO BONUCCI - Presenza numero 101 in Nazionale, fascia da capitano al braccio, personalità e leadership nella vittoria contro la Bulgaria. Sempre attento in fase difensiva, quando ha spazio imposta e lancia lungo. E' il regista difensivo che vuole Mancini.



FEDERICO CHIESA - Parte forte, cala alla lunga. Chiede un rigore dopo 6' chiuso in area da due avversari, va a terra ma l'arbitro lascia correre. Poco male, perché l'Italia vince 2-0 con la Bulgaria e lo juventino è tra i migliori in campo fino all'uscita in campo al 75'.



FEDERICO BERNARDESCHI - Cambio tutto juventino a 15' dalla fine di Bulgaria-Italia: entra al posto di Chiesa ma incide poco nella gara. Fa in tempo a prendersi un cartellino giallo per un fallo a centrocampo. Per il resto, poco e niente.



DEJAN KULUSEVSKI - La Svezia di Kulusevski vince 3-0 in casa del Kosovo e Ibra regala una magia con un assist di tacco per Augustinsson che sblocca la gara; poi raddoppio di Isak e terzo gol di Larsson che chiude la gara. Negli ultimi minuti della partita il ct della Svezia manda in campo anche lo juventino.



WOJCIECH SZCZESNY - Un senza voto grande quanto una casa per il portiere della Juventus che con la sua Polonia vince 3-0 sull'Andorra. Doppietta di Lewandowski e gol di Swiderski per i polacchi, zero tiri in porta degli avversari. E per Szczesny è quasi una serata libera.