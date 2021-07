Nonostante l'errore decisivo dal dischetto che ha regalato la finale all'Italia, il gol segnato nei minuti regolamentari ha permesso addi stabilire alcuni nuovi. L’attaccante della Juventus ha infatti superatonella classifica dei migliori marcatori spagnoli agli Europei con 6 gol. Inoltre, per rimanere in casa Juve, il numero 7 della nazionale iberica ha eguagliato l'altro numero 7, Cristiano Ronaldo, segnando 3 gol in due diverse edizioni del torneo. Lo spagnolo è anche diventato il primo giocatore spagnolo a segnare sia con la maglia del proprio club che con quella della Nazionale nel meraviglioso stadio di Wembley.