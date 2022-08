Se c’è un calciatore che dà da lavorare all’”ufficio facce” quello è Dusan. Istintivo e incapace di nascondere le emozioni e questo si è visto, una volta di più, nella serata di Marassi.E dire che in fase di riscaldamento era sembrato piuttosto motivato, andando a spronare i compagni e confrontandosi con gli esterni che provavano i cross: “voglio che la mettete così”. Dal fischio d’inizio in poi, però, la serata genovese di Dusan diventa un incubo. Nella prima parte del primo tempo il primo richiamo ai compagni: palla dinel mezzo e nessuno ad occupare l’area: “Dobbiamo salire”. Poco dopo l’occasione sui piedi diche non passa palla e prova la conclusione, scambio di opinioni tra i due con un Vlahovic deluso del mancato assist.Un po’ meglio nella ripresa, quando serve l’assist e trova più spazi in profondità, maggiormente servito dai compagni. Nel complesso, però, una serata che passa tra una faccia corrucciata e una corsa a vuoto.