Notti Magiche. No, non proprio quelle che cantava Gianna Nannini. Dobbiamo andare un po' più indietro nel tempo. Una serata speciale quella di oggi da passare davanti alla tv, su Raisport, che in questi giorni difficili e delicati per tutto il Paese propone una programmazione amarcord con uno speciale sull'ex simbolo della Juve Gaetano Scirea e a seguire la mitica Italia-Brasile del Mondiale 1982. Una serata da passare davanti alla tv con tutta la famiglia, tra chi ripenserà alle emozioni passate e chi vedrà quelle immagini per la prima volta.