Il volto di Cristiano Ronaldo che, furente, si avvicina al guardalinee ha fatto in pochi click il giro del mondo. Troppo appetitosa l'occasione di vedere il mito trasfigurato dal giudizio umano di un errore. Ciò non è bastato a fermare gli antijuventini (leggi qui) e in generale chi non ama poi così tanto il fuoriclasse portoghese, ma almeno dalla stampa, portoghese ed estera, Ronaldo ha trovato degli alleati nella lotta all'incredibile: "Come poteva non esserci il Var?".



LE PAROLE E IL FUTURO - "Non gioco più, non gioco più", le parole di Ronaldo e quel gesto simbolico di gettare la fascia poi ritrattato sui social: "Essere il capitano è il mio più grande orgoglio". E ancora: "Ci sono momenti difficili da gestire, soprattutto quando sentiamo che un'intera nazione è stata danneggiata". Come racconta La Stampa, altra serataccia figlia dell'incertezza sul suo futuro. Ronaldo ha un anno di contratto con la Juve, ma dopo questa stagione sta pensando di cambiare aria.



